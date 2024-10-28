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Игрок «Локомотива» Батраков избежал тяжёлой травмы после матча с «Зенитом»

Игрок «Локомотива» Батраков избежал тяжёлой травмы после матча с «Зенитом»
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Алексея Батракова.

«Ряд СМИ написали о серьёзной травме Батракова, ориентируясь на телевизионную картинку. Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку. Тем не менее медицинский осмотр после игры не выявил серьёзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений. Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо», – приводит слова Калюжного пресс-служба московского клуба в соцсетях.

Напомним, 19-летний полузащитник «Локомотива» получил болезненный удар по ногам в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

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