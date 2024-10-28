Винисиус зарезервировал ресторан под празднование победы на «Золотом мяче» — Relevo

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заранее подготовил ресторан и костюм под празднование победы на «Золотом мяче» 2024 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, форвард забронировал ресторан в центре Парижа для 20 человек, включая главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, а также заранее подготовил праздничный костюм с аксессуарами. Как сообщается, Анчелотти и другие гости на планируемое мероприятие не приедут, так как все уверены, что награду заберёт полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.