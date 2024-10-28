Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» отреагировали на информацию, что Винисиус, возможно, не заберёт «ЗМ»

В «Реале» отреагировали на информацию, что Винисиус, возможно, не заберёт «ЗМ»
Комментарии

Мадридский «Реал» выступил с заявлением после информации, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, возможно, не заберёт награду «Золотой мяч» за сезон-2023/2024.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, тогда они должны объявить обладателем награды [Даниэля] Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал» Мадрид», — приводит слова представителей «Реала» AS.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Материалы по теме
Винисиус зарезервировал ресторан под празднование победы на «Золотом мяче» — Relevo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android