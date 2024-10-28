В «Реале» отреагировали на информацию, что Винисиус, возможно, не заберёт «ЗМ»

Мадридский «Реал» выступил с заявлением после информации, что нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, возможно, не заберёт награду «Золотой мяч» за сезон-2023/2024.

«Если критерии приза не делают победителем Винисиуса, тогда они должны объявить обладателем награды [Даниэля] Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал» Мадрид», — приводит слова представителей «Реала» AS.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.