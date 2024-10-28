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Игорь Ледяхов: по составу «Спартак» должен бороться за топ-три

Игорь Ледяхов: по составу «Спартак» должен бороться за топ-три
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Футбольный эксперт Игорь Ледяхов отреагировал на победу «Спартака» над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Спартак» переломил плохую серию. Уже хорошо, что выиграли. Команда нас приучила, что играет непредсказуемо: один матч проводят хорошо, второй же могут провалить. Предсказать что-то сложно, давайте подождём, как будут развиваться события дальше.

Впереди много игр, почему не могут побороться за тройку? По составу «Спартак» должен бороться за топ-три. С «Краснодаром» была ключевая игра, нельзя было им позволять делать отрыв. Но проиграли, надо работать дальше. «Спартак» ещё может взять свои очки», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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