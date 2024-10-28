«Реал» Мадрид отменил рейс в Париж на церемонию вручения «ЗМ» за час до вылета – MD

Мадридский «Реал», узнав результаты голосования «Золотого мяча» за час до вылета в Париж, отменил рейс, на котором делегация клуба на сегодняшнюю церемонию вручения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор, который был фаворитом на победу в голосовании за «Золотой мяч», не выиграет награду. Её обладателем станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.