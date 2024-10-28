Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил, почему не меняет стартовый состав в пятый раз подряд

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в стартовом составе команды появляются те игроки, которые больше всего этого заслуживают. Сегодня, 28 октября, «Краснодар» встречается с «Крыльями Советов» в рамках 13-го тура РПЛ. На момент написания новости счёт — 0:0.

— Вчера «Зенит» и «Локомотив» (1:1) сыграли вничью. Сегодняшняя победа может позволить «Краснодару» ещё больше оторваться от преследователей. Является ли это дополнительной мотивацией на матч с «Крыльями Советов»?

— Думаю, что нет. Ещё слишком рано смотреть в турнирную таблицу. Сегодня есть конкретный соперник, мы должны думать только об этом матче, никакие расклады нас не интересуют.

— После победы над «Спартаком» вы сказали, что команде главное не впасть в эйфорию. Удалось этого добиться?

— Посмотрим сегодня. Что касается подготовительного цикла к этой игре, то мы хорошо потренировались, на сегодняшний день всё нормально. На ваш вопрос полностью ответит только игра.

— У вас пятый матч подряд один и тот же состав. Это какая то примета или просто лучшие играют?

— Не думал об этом. Просто в прошлом матче хорошо сыграли со «Спартаком». Нет повода менять кого либо, поэтому оставляем состав тот же. Сыгранность очень важна, на поле выходит тот, кто больше заслуживает на данный момент, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».