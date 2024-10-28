Нигматуллин: по слухам, у Сафонова есть проблемы, позволят ли они приехать в сборную?

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на вызов голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова на ноябрьские международные товарищеские матчи сборной России.

«Не понимаю, почему Сафонову не стоит лететь на матчи сборной в ноябре. Во-первых, матчи у сборной будут. Во-вторых, приезд в сборную — это определённая отдушина для легионеров, а также возможность прилететь домой и повидать старых друзей и партнёров. В-третьих, получить игровую практику.

По слухам, в России у Сафонова есть определённые юридические проблемы. Насколько они серьёзные и позволят ли они ему приехать? А так, конечно, двух мнений быть не может», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.