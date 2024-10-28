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В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Алексея Миранчука в сборную России

В «Атланте Юнайтед» отреагировали на вызов Алексея Миранчука в сборную России
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В пресс‑службе «Атланты Юнайтед» сообщили, что решение о поездке в расположение сборной России на ноябрьский сбор на международные товарищеские матчи остаётся за полузащитником Алексеем Миранчуком. Ранее игрок был включён в расширенный состав отечественной национальной команды для подготовки к играм с командами Брунея и Сирии.

— Отпустит ли клуб Алексея Миранчука в сборную на ноябрьский сбор?
— Клуб никогда не вмешивается в международные вызовы. Всё всегда остаётся на усмотрение футболиста. Сейчас у нас запланированы игры с «Интер Майами» 2 и 9 ноября. Если победим, то сыграем и после 10 ноября, — приводит слова пресс-службы «Атланты» «Матч ТВ».

Национальная команда России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведёт товарищеский матч в Волгограде с Сирией.

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