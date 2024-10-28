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Роша приступит к тренировкам с ЦСКА с завтрашнего дня

Роша приступит к тренировкам с ЦСКА с завтрашнего дня
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Стало известно, где сейчас находится центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша, который пропустил последний матч армейцев (сыграли 0:0 с «Факелом» в 13-м туре РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Роша уже вернулся в Москву. Завтра он будет тренироваться с командой. У него всё хорошо», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

По неподтверждённой информации, у бразильского футболиста родился ребёнок, в связи с чем ЦСКА отпустил Рошу на родину.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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