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Карло Анчелотти не станет тренером года — AS

Карло Анчелотти не станет тренером года — AS
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Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», не станет тренером года. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, победителем в этой номинации станет тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, который привёл свою национальную команду к золотым медалям на Евро-2024.

Отметим, что Анчелотти в этом году выиграл с мадридским «Реалом» Ла Лигу, ЛЧ и Суперкубок Испании.

Ранее СМИ стало известно, что вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор, который был главным претендентом на победу в голосовании за «Золотой мяч», не выиграет награду. Её обладателем станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

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