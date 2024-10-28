Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «ЗМ» — источник

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо будет единственным представителем «сливочных» на церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация, что делегация «белых», включая футболистов Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и президента клуба Флорентино Переса, отменила рейс во Францию, в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Также сообщалось, что лучшим игроком мира сезона-2023/2024 будет признан полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.