Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «ЗМ» — источник

Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «ЗМ» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо будет единственным представителем «сливочных» на церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация, что делегация «белых», включая футболистов Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и президента клуба Флорентино Переса, отменила рейс во Францию, в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча». Также сообщалось, что лучшим игроком мира сезона-2023/2024 будет признан полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Материалы по теме
В «Реале» отреагировали на информацию, что Винисиус, возможно, не заберёт «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android