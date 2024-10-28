Ледяхов: может, «Зенит» устал от побед? Уже шесть раз становились чемпионами

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о ничейном результате в матче 13-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Зениту» сейчас не тяжело, просто «Локомотив» выглядел очень прилично. Команда набрала неплохой ход, но по составу «Зенит» превосходит все команды. Может, они устали от побед? Уже шесть раз подряд становились чемпионами. В прошлом году тоже играли неплохо, потом был спад, но за чемпионство бились до последнего. Сейчас ещё даже половина чемпионата не прошла», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.