«Реал» Мадрид отменил трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале — RMC Sport

Мадридский «Реал» принял решение отменить трансляцию вручения «Золотого мяча» на клубном канале RMTV. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, что никто из представителей мадридского «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Решение бойкотировать мероприятие связано с тем, что бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор не получит награду. Ожидается, что обладателем «Золотого мяча» станет хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.