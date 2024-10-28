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Экс-вратарь «Локо» Гильерме: я близок к завершению карьеры. Приму решение вовремя

Экс-вратарь «Локо» Гильерме: я близок к завершению карьеры. Приму решение вовремя
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Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме заявил, что постарается принять решение о завершении карьеры в подходящее время.

— Сейчас вы в той точке, что умом понимаешь, что завершение карьеры близко, но нутро не готово с этим смириться. Я прав?
— Да, вы правы. Очень сложно принимать конец карьеры, потому что у всех спортсменов мира это горит до последнего. Мы должны быть сосредоточены, быть с холодной головой. Уйти как надо и когда надо. Я говорил, что я близок к этому и стараюсь сейчас принять это решение вовремя. Сейчас такой момент, что я сижу и думаю. Бог всё знает, — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Маринато Гильерме покинул состав московского «Локомотива» в июле в связи с истечением трудового соглашения. Голкипер выступал за железнодорожников с 2007 года, всего он провёл за красно‑зелёных 387 матчей во всех турнирах.

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