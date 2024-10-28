Матс Хуммельс и Артём Довбик заняли последнее место в голосовании за «Золотой мяч»

Игроки итальянской «Ромы» Матс Хуммельс и Артём Довбик заняли 29-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года. Об этом объявили в социальных сетях ежегодной премии.

Всего на «Золотой мяч» номинированы 30 игроков. 28-е место в голосовании занял защитник немецкого «Байера» Алехандро Гримальдо, 27-е — полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья. Список игроков оглашается постепенно в преддверии церемонии вручения награды.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.