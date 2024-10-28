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Родри не проинформировали, что он действительно станет обладателем «ЗМ» — Relevo

Родри не проинформировали, что он действительно станет обладателем «ЗМ» — Relevo
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри принял решение прилететь в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» неделю назад. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист не имеет доказательств, что именно он станет обладателем «Золотого мяча». Футболиста об этом никто не информировал.

Ранее в СМИ появилась информация, что никто из представителей мадридского «Реала» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Решение бойкотировать мероприятие связано с тем, что бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор не получит награду.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024 года, состоится вручение «Золотого мяча» по итогам минувшего футбольного года. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле. Начало мероприятия запланировано на 21:00 мск.

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