Владимир Федотов отреагировал на слухи о предложениях от клубов РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу предложений от клубов Российской Премьер-Лиги.

— Писали, что вы отказали «Пари НН» ради «Рубина».

— Вы знаете больше меня. Это всё слухи, зачем их лишний раз обсуждать?

— Были ли у вас предложения, которые вы отклонили?

— Может, и были, может, и не было, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды 3 июня. Его сменил специалист Марко Николич. Под руководством Федотова красно-синие в сезоне-2022/2023 расположились на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России.