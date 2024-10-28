«Крылья Советов» — «Краснодар»: Диего Коста увеличил преимущество гостей на 49-й минуте

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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:2.

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей.

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 30 очков.