Мостовой допустил, что в голе Кордобы в ворота «Крылья Советов» есть ошибка Ломаева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой допустил, что в голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ есть ошибка голкипера Ивана Ломаева.

«Кордоба заранее увидел, решил ударить и попал. Он игрок высокого класса. Джон не просто так решил ударить, но и нельзя говорить, что это наигранно было. Просто он проанализировал момент, увидел, что вышел вратарь, вот и решил ударить. Здорово попал! Может, есть вратарская ошибка, потому что Ломаев вышел. Но Кордоба — один из лучших нападающих», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.