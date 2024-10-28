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Мостовой допустил, что в голе Кордобы в ворота «Крылья Советов» есть ошибка Ломаева

Мостовой допустил, что в голе Кордобы в ворота «Крылья Советов» есть ошибка Ломаева
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой допустил, что в голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ есть ошибка голкипера Ивана Ломаева.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Кордоба заранее увидел, решил ударить и попал. Он игрок высокого класса. Джон не просто так решил ударить, но и нельзя говорить, что это наигранно было. Просто он проанализировал момент, увидел, что вышел вратарь, вот и решил ударить. Здорово попал! Может, есть вратарская ошибка, потому что Ломаев вышел. Но Кордоба — один из лучших нападающих», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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