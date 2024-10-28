Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко близок к уходу из клуба

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко близок к уходу из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

По информации источника, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Специалист исполняет обязанности спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года, ранее он был ассистентом главного тренера команды.

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав в свой актив 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 30 очков после аналогичного количества игр.