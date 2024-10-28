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Марио Балотелли стал футболистом «Дженоа»

Марио Балотелли стал футболистом «Дженоа»
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Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Дженоа» сроком до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор».

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых наиболее известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер».

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