Марио Балотелли стал футболистом «Дженоа»

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Дженоа» сроком до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор».

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых наиболее известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер».