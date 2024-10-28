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Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на информацию СМИ о победителе награды

Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на информацию СМИ о победителе награды
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Один из организаторов «Золотого мяча» отреагировал на информацию СМИ о победителе награды за сезон-2023/2024.

«В понедельник днём ещё ни один игрок или клуб не знает, кто выиграл «Золотой мяч». Все клубы и игроки находятся в одной лодке», — приводит слова одного из организаторов «Золотого мяча» France Press.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года пройдёт сегодня, 28 октября в Париже. Ранее появилась информация о том, что фаворит на получение приза форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, останется без награды. Новым главным претендентом на приз стал полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри. Позднее «сливочные» обвинили УЕФА и организаторов церемонии в неуважении к клубу.

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