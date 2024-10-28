Видео: зрелищный гол нападающего «Краснодара» Кордобы в ворота «Крыльев Советов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил красивый мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Форвард южан отличился на 42-й минуте, поймав на ошибке голкипера самарского клуба Ивана Ломаева. Команды в эти минуты играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер». Права на него принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 30 очков.