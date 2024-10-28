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Видео: зрелищный гол нападающего «Краснодара» Кордобы в ворота «Крыльев Советов»

Видео: зрелищный гол нападающего «Краснодара» Кордобы в ворота «Крыльев Советов»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил красивый мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Форвард южан отличился на 42-й минуте, поймав на ошибке голкипера самарского клуба Ивана Ломаева. Команды в эти минуты играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер». Права на него принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

После 12 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 30 очков.

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