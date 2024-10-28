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Станислав Черчесов высказался о премьере фильма о Фёдоре Черенкове

Станислав Черчесов высказался о премьере фильма о Фёдоре Черенкове
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о премьере фильма о Фёдоре Черенкове.

«Черенков — большой футболист. Если бы я или другие понимали, как он это делал, мы бы были такими же. От фильма ожидания простые — пришёл вспомнить былое. Я многие фрагменты вспомню, как было на самом деле. Фильм про великого футболиста. Нас ждут хорошие пару часов.

К сожалению, на матче «Спартака» в память Черенкова меня не будет. У нас 14-го числа игра с Австрией. Но когда встречаются легенды, есть возможность пообщаться», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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