«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счётом 2:1.

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей. Один мяч хозяев отыграл Томас Гальдамес.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.