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Крылья Советов — Краснодар, результат матча 13-го тура РПЛ, счёт 1:2, 28 октября 2024 года

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ
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Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей. Один мяч хозяев отыграл Томас Гальдамес.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.

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