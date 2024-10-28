Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер занял 25-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года. Об этом объявили в социальных сетях ежегодной премии.
Места с 21-го по 25-е:
21-е — Букайо Сака («Арсенал» Лондон, сборная Англии);
22-е — Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, сборная Германии);
23-е — Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);
24-е — Вильям Салиба («Арсенал» Лондон, сборная Франции);
25-е — Коул Палмер («Челси», сборная Англии).
Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.