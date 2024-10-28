Коул Палмер занял 25-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер занял 25-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года. Об этом объявили в социальных сетях ежегодной премии.

Места с 21-го по 25-е:

21-е — Букайо Сака («Арсенал» Лондон, сборная Англии);

22-е — Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, сборная Германии);

23-е — Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии);

24-е — Вильям Салиба («Арсенал» Лондон, сборная Франции);

25-е — Коул Палмер («Челси», сборная Англии).

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.