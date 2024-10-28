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Защитник «Факела» Брызгалов объяснил, почему защитники реже получают «Золотой мяч»

Защитник «Факела» Брызгалов объяснил, почему защитники реже получают «Золотой мяч»
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Игрок воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о том, почему защитникам труднее получить награду лучшему футболисту года — «Золотой мяч».

«Почему защитники получают «Золотой мяч» гораздо реже? Потому что в основном замечают только красивые голы, комбинации и мало кто обращает внимания на черновую работу защитников. Если нападающий забьёт в матче решающий мяч, а оборона отыграет «на ноль», то всегда будут выделять именно нападающего», — приводит слова Брызгалова Metaratings.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

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