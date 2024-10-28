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Нападающий «Локомотива» Воробьёв: поражение от «Химок» было для нас, как пощёчина

Нападающий «Локомотива» Воробьёв: поражение от «Химок» было для нас, как пощёчина
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Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признался, что поражение от подмосковных «Химок» (0:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги стало ударом для железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

— Как так вышло, что «Локо» проиграл в предыдущем туре «Химкам», а в следующем дал бой «Зениту»?
— Да-а… Поражение от «Химок» — как пощёчина для нас была. Но потом в себя пришли, двигались дальше.

— Не вышли из паузы на игры сборных перед игрой с «Химками», а к «Зениту» проснулись?
— Видимо, да.

— Если исключить такие матчи, как с «Химками», «Локомотив» может бороться за золото в РПЛ?
— Мы от игры к игре идём, стараемся в каждом матче выигрывать. Финиш сезона всё покажет, кто какие места займёт.

— Когда вас заменили в игре с «Зенитом», показалось, вы ещё можете играть. Силы были?
— Да, силы были. Но это решение тренера. Суля вышел (Тимур Сулейманов. — Прим. «Чемпионата»), у него был хороший момент, но, к сожалению, мяч пролетел рядом с девяткой после его удара. Всё решили сантиметры. Значит, так надо, — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

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