Чемпионат России по футболу: результаты матчей 13-го тура сезона-2024/2025

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Завершился 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты тура.

Суббота, 26 октября:

14:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;

16:30 мск. ЦСКА — «Факел» — 0:0;

19:00 мск. «Ростов» — «Ахмат» — 2:3.

Воскресенье, 27 октября:

12:00 мск. «Оренбург» — «Рубин» — 1:2;

14:15 мск. «Пари НН» — «Спартак» — 0:2;

16:30 мск. «Химки» — «Динамо» Москва — 3:4;

19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1.

Понедельник, 28 октября:

18:30 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар» — 1:2.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 30 очков после 13 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 28 очков в 13 встречах.