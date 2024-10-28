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Стало известно, кто занял места с 20-го по 16-е в голосовании за «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал места с 20-го по 16-е в голосовании за награду «Золотой мяч» сезона-2023/2024. Ранее сообщалось, что места с 29-го по 21-е заняли Артём Довбик, Матс Хуммельс, Алекс Гримальдо, Витинья, Деклан Райс, Коул Палмер, Вильям Салиба, Рубен Диаш, Тони Рюдигер, Букайо Сака.

На 20-й строчке расположился турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу, на 19-й — норвежский хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор, на 18-й — аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, на 17-й — уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, на 16-й — швейцарский полузащитник немецкого «Байера» Гранит Джака.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.