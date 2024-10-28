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Осинькин: для победы над «Краснодаром» нужно, чтобы не влетали невероятные голы Кордобы

Осинькин: для победы над «Краснодаром» нужно, чтобы не влетали невероятные голы Кордобы
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

— Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду?
— Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты. В целом хорошо играли, в быстрых атаках могли бы быть увереннее и лучше.

— Какие выводы можно сделать после этого поражения?
— Мы хотели победить, не считаю, что мы неправильно как-то планировали игру. Однако, чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в наши ворота, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

На 42-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Затем на 49-й минуте защитник Диего Коста увеличил преимущество гостей. Один мяч хозяев отыграл Томас Гальдамес.

После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 33 очка.

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