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Иван Таранов: может, Корниленко хочет попробовать себя в роли тренера?

Иван Таранов: может, Корниленко хочет попробовать себя в роли тренера?
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о спортивном директоре «Крыльев Советов» Сергее Корниленко.

«Может, Корниленко хочет попробовать себя в роли тренера? Насколько я знаю, он отучился в академии РФС и у него есть лицензия А. Может, хочет попробовать себя в новой сфере. Тут могут быть разные предположения, почему может покинуть «Крылья», но склоняюсь к этому», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее была информация, что Корниленко и самарский клуб ведут переговоры о расторжении трудового контракта. После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 12 очков.

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