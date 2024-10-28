Иван Таранов: может, Корниленко хочет попробовать себя в роли тренера?

Бывший футболист Иван Таранов высказался о спортивном директоре «Крыльев Советов» Сергее Корниленко.

«Может, Корниленко хочет попробовать себя в роли тренера? Насколько я знаю, он отучился в академии РФС и у него есть лицензия А. Может, хочет попробовать себя в новой сфере. Тут могут быть разные предположения, почему может покинуть «Крылья», но склоняюсь к этому», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее была информация, что Корниленко и самарский клуб ведут переговоры о расторжении трудового контракта. После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 12 очков.