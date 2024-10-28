Мусаев: мы хотим стать чемпионами, но надо меньше говорить и больше делать

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о чемпионских перспективах команды.

«Надо меньше говорить и больше делать. Конечно, мы хотим стать чемпионами. У нас были бронзовые и серебряные медали. Но не надо об этом много говорить. Мы не теряем тонус, концентрацию. Мы выигрываем и не останавливаемся. Если продолжим так, то всё будет зависеть только от нас. Однако будет очень сложно. Мы понимаем, что на мастерстве и классе в России невозможно обыграть. Помимо этого, надо прилагать ещё 100-процентную самоотдачу. Сейчас мы слышим друг друга, но пока рано говорить. Мы постараемся сделать всё, чтобы добиться хорошего результата», — передает слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.