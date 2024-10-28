Фоден занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года. Об этом объявили в социальных сетях ежегодной премии.

Места с 11-го по 15-е:

11-е — Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);

12-е — Флориан Вирц («Байер», сборная Германии);

13-е — Даниэль Ольмо («Барселона», сборная Испании);

14-е — Адемола Лукман («Аталанта», сборная Нигерии);

15-е — Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао, сборная Испании).

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.