Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев: рад, что Осинькин остался в «Крыльях», у них хорошая связка с Корниленко

Мусаев: рад, что Осинькин остался в «Крыльях», у них хорошая связка с Корниленко
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев высказался о положении Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«Я рад, что Игорь Витальевич остался в «Крыльях». Рад, что у них хороший штаб, хорошая связка с Корниленко. Сергей — большой профессионал. Знаю, что он погружён в результаты клуба. Желаю им отличной работы и удачи. Самара — отличный город. Желаю, чтобы было как можно больше болельщиков на стадионе и побед», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» неудачно стартовали в текущем сезоне, на фоне чего появились слухи о возможной отставке Осинькина. Однако руководство клуба приняло решение, что в любом случае даст тренеру доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.

Материалы по теме
Чумовой гол «Краснодара» с 30 метров в стиле Златана! Круче в РПЛ в 2024-м не забивали!
Чумовой гол «Краснодара» с 30 метров в стиле Златана! Круче в РПЛ в 2024-м не забивали!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android