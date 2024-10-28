Мусаев: рад, что Осинькин остался в «Крыльях», у них хорошая связка с Корниленко

Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев высказался о положении Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».
«Я рад, что Игорь Витальевич остался в «Крыльях». Рад, что у них хороший штаб, хорошая связка с Корниленко. Сергей — большой профессионал. Знаю, что он погружён в результаты клуба. Желаю им отличной работы и удачи. Самара — отличный город. Желаю, чтобы было как можно больше болельщиков на стадионе и побед», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Крылья Советов» неудачно стартовали в текущем сезоне, на фоне чего появились слухи о возможной отставке Осинькина. Однако руководство клуба приняло решение, что в любом случае даст тренеру доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.