Осинькин: давайте дождёмся официальной информации от клуба по Корниленко

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу возможной отставки спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

«Мне доложили об информации о возможной отставке Корниленко, но здесь комментировать это не могу. Это инсайд, давайте дождёмся официальной информации от клуба», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее была информация, что Корниленко и самарский клуб ведут переговоры о расторжении трудового контракта. После 13 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в свой актив 12 очков.