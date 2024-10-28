Федотов рассказал, что делало Фёдора Черенкова одним из лучших футболистов страны

Бывший главный тренер «Сочи» и ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие эмоции испытывал от взаимодействия с легендарным футболистом «Спартака» и сборной СССР Фёдором Черенковым.

— Я играл с Фёдором Фёдоровичем в 2000-х, в Екатеринбурге. Есть фото с той товарищеской игры, мы пообщались тогда с Фёдором.

— Каким он запомнился вам?

— Федя всегда был коммуникабельным. У всех непростой путь, чтобы забраться на Олимп. Но Черенков нам показывает, что это возможно. Надо хотеть и отдать много сил. Нужно старание, терпение и мужество. Мы будем вспоминать футбольный интеллект Черенкова, который он демонстрировал на поле и который делал его одним из лучших футболистов страны», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте.