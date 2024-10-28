Спортивный директор «Факела»: как я понял, Самедову понравилась стажировка в «Спартаке»

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о стажировке Александра Самедова в московском «Спартаке».

— Александр Самедов, студент академии РФС, прошёл стажировку в «Спартаке». Почему не в «Факеле»?

— Потому что по правилам он должен проходить стажировку не в том клубе, в котором он работает.

— Он вдохновлён стажировкой в «Спартаке»?

— Лучше у него спросить. Но, как я понял, всё понравилось, — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Александру Самедову нужно было пройти стажировку, поскольку он проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого он получит тренерскую лицензию.