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Спортивный директор «Факела»: как я понял, Самедову понравилась стажировка в «Спартаке»

Спортивный директор «Факела»: как я понял, Самедову понравилась стажировка в «Спартаке»
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Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов высказался о стажировке Александра Самедова в московском «Спартаке».

— Александр Самедов, студент академии РФС, прошёл стажировку в «Спартаке». Почему не в «Факеле»?
— Потому что по правилам он должен проходить стажировку не в том клубе, в котором он работает.

— Он вдохновлён стажировкой в «Спартаке»?
— Лучше у него спросить. Но, как я понял, всё понравилось, — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Александру Самедову нужно было пройти стажировку, поскольку он проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), по итогам которого он получит тренерскую лицензию.

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