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Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

Футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая в эти минуты проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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