Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании отреагировал на то, что представителей «Реала» не будет на «ЗМ»

Тренер сборной Испании отреагировал на то, что представителей «Реала» не будет на «ЗМ»
Комментарии

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу отсутствия представителей мадридского «Реала» на вручении «Золотого мяча» 2024 года.

«Для футбола нехорошо, что такой клуб, как «Реал» Мадрид, не присутствует на таком торжественном мероприятии», — приводит слова де ла Фуэнте инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Материалы по теме
Организаторы «Золотого мяча» отреагировали на информацию СМИ о победителе награды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android