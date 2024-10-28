Тренер сборной Испании отреагировал на то, что представителей «Реала» не будет на «ЗМ»

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте высказался по поводу отсутствия представителей мадридского «Реала» на вручении «Золотого мяча» 2024 года.

«Для футбола нехорошо, что такой клуб, как «Реал» Мадрид, не присутствует на таком торжественном мероприятии», — приводит слова де ла Фуэнте инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.