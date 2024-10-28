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Кроос: Родри выиграет «Золотой мяч», но я никогда не видел важности в этой награде

Кроос: Родри выиграет «Золотой мяч», но я никогда не видел важности в этой награде
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что хавбек национальной команды Испании и «Манчестер Сити» Родри станет обладателем «Золотого мяча». Но, по мнению немца, особой важности в этой награде нет

«Родри выиграет «Золотой мяч». Но лично я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», – приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

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