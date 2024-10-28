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Тренер «Динамо» Личка оценил шансы Гладышева выиграть «Золотой мяч»

Тренер «Динамо» Личка оценил шансы Гладышева выиграть «Золотой мяч»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что форвард бело‑голубых Ярослав Гладышев в будущем может выиграть «Золотой мяч».

— Имеет ли Гладышев шансы когда нибудь выиграть «Золотой мяч»?
— Зависит от желания игрока и от того, какие цели перед собой ставит футболист. Многие игроки из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Павел Недвед.

В этом году я бы отдал голос за Родри, но сейчас все смотрят на статистику, поэтому «Золотой мяч» может получить Винисиус или Джуд Беллингем, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

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