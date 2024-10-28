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Тренер «Спортинга» Рубен Аморим согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» — The Athletic

Тренер «Спортинга» Рубен Аморим согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» — The Athletic
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Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим в устной форме согласился возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» готов выплатить «Спортингу» € 10 млн за досрочное расторжение трудового соглашения с Аморимом. Сам специалист не против продолжить карьеру в Англии.

Сегодня, 28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных». Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. До этого он работал в португальской «Браге». Ранее специалиста связывали с возможным назначением в «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед».

После девяти сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

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