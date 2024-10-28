Спортивный директор «Факела»: хотели победить ЦСКА, но удаление сыграло свою роль

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о матче с ЦСКА. Воронежцы сыграли вничью с армейцами в рамках 13-го тура РПЛ (0:0).

— Хорошо, что сыграли вдесятером вничью. В конце было напряжённо. Хотели победить, но удаление сыграло свою роль.

— Как вам судейство в этом матче?

— Не обсуждаю. Судейство как судейство.

— Как оцените период с момента назначения Пятибратова?

— Сейчас я точно знаю, что ребята привыкли к требованиям нового главного, вижу, что их выполняют, и надеюсь, что мы ещё прибавим.

— Основной турнир для вас — РПЛ, а к Кубку относитесь прохладно?

— Не то что прохладно… Больше молодёжи даём сыграть, чтобы посмотреть их на фоне РПЛ. Турнир нам этим и ценен — наигрываем молодых и смотрим, как они будут играть на этих скоростях, – приводит слова Котова «РБ Спорт».