Тренер сборной Казахстана Черчесов: никто, кроме меня, не знал, когда Черенков в форме

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к легендарному игроку московского «Спартака» Фёдору Черенкову, который ушёл из жизни в 2014 году.

— С Фёдором мы были соседями, он жил на шестом, я на 10-м, в одном подъезде. Федя — великий человек и футболист. Капитан, за которым я в прямом и переносном смысле выходил и делал первые шаги в большом футболе.

— Про Черенкова говорят: богом поцелованный футболист.

— Не врут. Его талант можно сравнить с талантом тех великих, игрой которых мы сейчас наслаждаемся.

— Вы понимали, как он это делает?

— Если бы понимал, мы, наверное, были бы такими же. Что на тренировках, что в игре — Федя постоянно что-то творил. Никто, как я, не знал, когда он в отличной форме. Когда не можешь ничего сделать против удара, значит, он в отличной форме, — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Черенков трижды становился чемпионом СССР в составе красно-белых, выигрывал бронзу с олимпийской командой СССР.