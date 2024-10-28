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В официальной трансляции «Золотого мяча» от L’Equipe высмеяли Винисиуса

В официальной трансляции «Золотого мяча» от L’Equipe высмеяли Винисиуса
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В официальной трансляции «Золотого мяча» от L’Equipe опубликовали мемы с бразильцем из мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

На одном из кадров Винисиуса представили в виде младенца, которого держит на руках 17-летний вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль.

Ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус Жуниор не приехал на мероприятие, так как заранее узнал, что не выиграет награду.

Напомним, сегодня, 28 октября 2024-го, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

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