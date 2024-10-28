Родри ответил на вопрос о победе в номинации на «Золотой мяч»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о своей возможной победе в номинации на «Золотой мяч» 2024 года.

«Надеюсь на победу в номинации? Честно говоря, я ничего не знаю, посмотрим, что будет. Мне приятно быть здесь и быть номинированным как одному из лучших игроков», — сказал Родри на флеш-интервью в зале церемонии.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония проходит в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

В прошлом сезоне обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.