Вратарь «Факела» Гудиев: подход Пятибратова к работе даёт команде эмоциональный импульс

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев высказался о главном тренере клуба Дмитрии Пятибратове.

«Пятибратов очень эмоциональный человек сам по себе. Он постоянно разговаривает, с каждым игроком ведёт диалоги. Это его такая личная черта. У каждого свой подход, а его, думаю, даёт игрокам эмоциональный импульс», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова встретятся с подмосковными «Химками». Матч состоится 3 ноября, начало — в 17:30 мск.