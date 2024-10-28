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Гарри Кейн предсказал победителя в голосовании за «Золотой мяч»

Гарри Кейн предсказал победителя в голосовании за «Золотой мяч»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Гарри Кейн считает, что хавбек национальной команды Испании и «Манчестер Сити» Родри станет обладателем «Золотого мяча».

«Кто победит? Может быть, Родри», – приводит слова Кейна L’Équipe.

Напомним, сегодня, 28 октября, France Football вручит «Золотой мяч» за сезон-2023/2024. Торжественная церемония пройдёт в парижском театре Шатле, расположенном на одноимённой площади на берегу Сены.

До сегодняшнего дня СМИ и эксперты называли главным претендентом на «Золотой мяч» Винисиуса Жуниора из «Реала». Однако в последние часы стало известно, что составить ему серьёзную конкуренцию может Родри.

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