Глушаков: Черенков — пример для молодого поколения, надо стремиться быть такими же

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями о премьере фильма о Фёдоре Черенкове.

«Хороший фильм, трогательный. Молодцы организаторы, которые сделали это в честь Черенкова. Он пример для подражания молодому поколению. Надо стремиться быть такими же.

Некоторые ситуации напомнили и мою профессиональную карьеру, что-то проходил и в своей жизни. Такое надо снимать, чтобы футбольное поколение понимало жизнь спортсмена. Есть к чему стремиться. Без истории не будет футбола. В России много футболистов, но таких, как Черенков, не было», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.